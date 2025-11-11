"Michi‘s Kleine Modewelt" in der Weidlinger-Straße

Frau Köckeis hat kürzlich die Boutique in der Weidlinger-Straße 12 übernommen und führt diese unter dem Namen „Michi’s Kleine Modewelt“ weiter. Sie bietet eine ausgewählte Mischung aus Betty Barclay, Bianca, XOX und trendiger italienischer Mode für Damen an. Hier finden Sie in Wohlfühlatmosphäre und persönlicher Beratung Ihr neues Lieblingsoutfit.

WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Martina Polndorfer FiW-Bezirksvorsitzende sowie JW-Stellvertreter Christian Wopienka gratulierten gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart und Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch zur gelungenen Neueröffnung.