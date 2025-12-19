"New Work" funktioniert mit Herz und Haltung

Bei der Lywand Software GmbH in St. Pölten ist der Name Programm – „lywand“ steht nicht nur auf dem Firmenschild, sondern ist Teil der gelebten Unternehmenskultur. Für Geschäftsführer Thomas Haak stehen Empathie und Eigenverantwortung im Vordergrund: „Wichtig ist, dass man Dinge einfach tut, statt Prozesse zu definieren.“



Bei der Gründung hat das Team gemeinsam besprochen, wie das Arbeitsumfeld aussehen soll. Schnell war klar, dass alle die Prinzipien von New Work leben wollten: ein Büro, in dem sich Menschen wohlfühlen und Ideen entfalten können. New Work wird nicht als starres Regelwerk, sondern als Haltung gesehen, die auf Vertrauen, Mitdenken und Gemeinschaft aufbaut.

Diese Denkweise zeigt sich im täglichen Miteinander: Ob jemand im Büro oder im Homeoffice arbeitet, wird im Team abgestimmt – nicht von oben angeordnet. Veränderungen sollten laut Haak schrittweise erfolgen, um natürliche Dynamiken zu fördern. „Je radikaler man etwas ändert, umso mehr Probleme werden auftreten“, warnt er. Ziel sei es, weg von Produktionsdruck und Kennzahlen zu kommen und hin zu einer Kultur, in der die Mitarbeitenden mitgestalten. „Im Großen und Ganzen geht es darum, dieses Mindset vorzuleben.“



lywand.com