"New Work" wird gelebt - mit geteilten Büros

Eine neue Form des Arbeitens – auch als „New Work“ bekannt – haben Matthias Nolz und Nicole Mayer mit der Gründung zweier Co-Working-Spaces in St. Pölten geschafft. Dazu kam es, weil Nolz es leid war, seine Termine immer in Kaffeehäusern oder Autobahn-Raststätten abzuhalten. „Daher dachte ich, es wäre gut, einen Platz dafür zu haben – Gemeinschaftsräume, die man sich mit anderen Unternehmen teilen kann“, erzählt er.



Sein gleichnamiges Ziviltechnik-Büro ist mittlerweile im ersten Co-Working-Space Niederösterreichs, „dieBOX“, zu finden. Und neben ihm noch viele weitere Unternehmen. „New Work“ definiert er vor allem durch die flexible Arbeitsgestaltung und Zeiteinteilung. „Wir arbeiten ‚remote‘ – das heißt von zuhause oder von überall aus der Welt aus“, erklärt er.



Ziel war es, einen Ort zum Wohlfühlen zu schaffen. „Durch den Austausch mit anderen Unternehmern an der Kaffeemaschine haben wir einen direkten Nutzen, man tauscht sich aus und bespricht Projekte für die Zukunft“, sagt Nicole Mayer. Ihr Unternehmen ist im zweiten Co-Working-Space „Herrenplatz“ zuhause. Für Mayer sei diese Form der Arbeit zukunftsweisend, um Mitarbeiter:innen langfristig im Unternehmen zu halten.

www.diebox.info

herrenplatz.at