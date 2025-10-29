"Ohne Leidenschaft geht nichts"

Kochen ist nicht nur Kochen – man kann sich dabei verwirklichen und es gibt keine Grenzen“, sagt Christian Gruber im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ. Der 29-jährige Euratsfelder hat gemeinsam mit seiner Verlobten das Gasthaus seiner Eltern übernommen und ihm einen frischen, modernen Charakter eingehaucht: Wirtshausgemütlichkeit trifft auf Fine-Dining-Elemente.



Nach Stationen in der Wachau, im Landhaus Bacher und mehreren Jahren in der Schweiz stand für beide fest: Heimkommen, Anpacken und Neues wagen. Regionalität, Teamgeist und Respekt prägen die Arbeit – jeder in der Familie hat seinen Bereich, vom Service bis zur Fleischerei. „Unternehmertum braucht Zielstrebigkeit, Leidenschaft und Durchhaltevermögen“, betont Gruber. Dass diese Haltung Wirkung zeigt, beweist der Fallstaff-Award für das beste Landgasthaus, das das Paar bereits ein Jahr nach der Übernahme erhalten hat.



