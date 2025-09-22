"Salon Traude" feiert 50-jähriges Jubiläum

Waltraud und Brigitte Steffal luden Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen, Familienangehörige und Festgäste zu einer Jubiläumsfeier in ihren Friseursalon in Stockerau ein. Anlass war das 50-jährige Bestehen des „Salon Traude“. Waltraud Steffal gründete den Betrieb im Jahr 1975. Ihre Tochter Brigitte übernahm diesen anschließend im Jahr 2008 von ihrer Mutter und führt den Salon auch heute noch voller Begeisterung und Elan.

Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl gratulierte persönlich und richtete einige Worte anlässlich des Jubiläums an das Team und an die zahlreich erschienenen Festgäste.

Bezirksstellenobmann a.D. Peter Hopfeld und Bezirksvertrauensfrau der Friseure, Sylvia Fürhauser, überreichten eine Ehrenurkunde und würdigten das Engagement von Waltraud und Brigitte Steffal.

Das familiäre Betriebsklima, das im „Salon Traude“ seit Jahrzehnten gepflegt wird, wurde von Gästen, Mitarbeiterinnen und Kundschaft gleichermaßen hervorgehoben.