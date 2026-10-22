"Speak with Passion" Vortrag begeisterte Unternehmerinnen

Die Korneuburger Unternehmerin, Schauspielerin, Moderatorin und Speakerin Isabella Ošaben begeisterte mit ihrem Vortrag "Speak with Passion: Durch Worte mitreißen". Die Expertin für Messaging mit 20 Jahren Bühnenerfahrung zeigte in ihrem Vortrag, wie Selbstständige durch ihre Kommunikation einfacher Kund:innen gewinnen, Menschen bewegen und Mitarbeiter:innen motivieren können.

„Sprecht mit Emotion und zeigt eure Begeisterung“ so Isabella Ošaben. „Nutzt Storytellung und erklärt den Nutzen der Tätigkeit- so kann leichter Vertrauen gewonnen werden“.

Das und weitere Tipps gab die Vortragende, die auch schon als Musicaldarstellerin im Rampenlicht stand, in ihrer Keynote.

Im Anschluss wurde der Abend ausreichend zum Netzwerken und gegenseitigen Kennenlernen genutzt.

www.isabella-osaben.com