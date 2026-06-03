Bei der Eröffnung der Ausstellung der „Stadtweberin“ Sylvia Schneider war auch Bezirksstellenausschussmitglied Monika Retl anwesend und nutzte die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit der Künstlerin.

Mit ihrer Handwerkskunst möchte die Sylvia Schneider die Schönheit und Bedeutung der Natur sowie traditionelle Web- und Färbetechniken sichtbar machen und gleichzeitig eine kulturelle Brücke nach Japan schlagen. Für ihre Arbeiten verwendet sie bevorzugt Baumwolle, Ramie, Leinen und Seide. Besonderes Augenmerk legt sie auf den natürlichen Farbstoff Indigo, den sie selbst in ihrem Garten kultiviert.

Durch die freie Kombination von Materialien, Mustern und Farben entstehen einzigartige textile Kunstwerke. Jedes Stück wird individuell gefertigt und ist damit ein unverwechselbares Unikat.

© zVg V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Monika Retl und Sylvia Schneider.



