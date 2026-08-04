„Zollquartier“ eröffnet im historischen Grenzhaus

Mit der Eröffnung des neuen Zollquartiers erhält das Weinviertel eine außergewöhnliche Unterkunft an einem geschichtsträchtigen Ort. Im ehemaligen Zollhaus direkt an der österreichisch-tschechischen Grenze entstand nach umfassender Sanierung ein modernes Quartier für Urlaubsgäste, Radfahrer und Erholungssuchende.

Das lange leerstehende Gebäude wurde im Rahmen des Projekts revitalisiert und einer neuen Nutzung zugeführt. In rund drei Jahren Umbauzeit wurde aus dem ehemaligen Grenzposten ein modernes Unterkunftsangebot mit vier Appartements und insgesamt rund 30 Betten geschaffen.

Das Gebäude blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Errichtet in der Zeit rund um 1948, diente es jahrzehntelang als Zollstation an der Grenze zwischen Österreich und dem damaligen Tschechien. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verlor das Haus seine ursprüngliche Funktion und stand über viele Jahre leer. Mit dem Projekt „Zollquartier“ wurde das historische Bauwerk nun behutsam revitalisiert und einer neuen Nutzung zugeführt.

Unter dem Motto „Grenzenloses Sein“ verbindet das Zollquartier Geschichte, Gastfreundschaft und Regionalität. Die Lage mitten in der Weinlandschaft des Weinviertels und unmittelbar an der Grenze zu Tschechien macht die Unterkunft zu einem idealen Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren.

Nähre Infos: www.zollquartier.com