10-jähriges Firmenjubiläum feiert Claudia Müller – Gasthaus Deml

Grund zum Feiern hatte Claudia Müller – vor zehn Jahren begann ihr Weg als selbständige Gastronomin - mit den Renovierungsarbeiten setzte sie ein Zeichen für den Erhalt des Gasthauses. Es ist und bleibt ein wichtiger regionaler Versorger und Treffpunkt. Regelmäßig finden Unternehmerfrühstücke, Pub-21 Quiz und andere gut besuchte Events statt.

Die Feierlichkeiten zum runden Jubiläum begannen mit einem Frühstück, darauffolgte ein Frühshoppen vom Musikverein Schönkirchen-Reyersdorf. Zwischendurch konnten die Gäste den angrenzenden Kunsthandwerkmarkt besuchen und die Fahrzeuge des Oldtimerclubs ÖGHK bestaunen.

Die Unternehmerin konnte auch in schwierigen Zeiten beweisen, dass es möglich ist mit Elan und Geschäftssinn in der Gastronomie erfolgreich zu sein. Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl gratulierten der Jubilarin für den unermüdlichen Einsatz.

