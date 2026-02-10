10 Jahre ADEG Marosi

Bereits im Jahr 2011 gründete die Familie Marosi ihren ersten Markt in Gerersdorf. Etwa 5 Jahre später wurde der nächste Standort in Karlstetten eröffnet. Viele Kundinnen und Kunden feierten mit der Familie das 10-jährige Jubiläum bei Glühwein und Gebäck.

Auch Obmann-Stellvertreter des Bundesgremiums für Uhrenhandel Thomas Fessel gratulierte Erna Marosi zum Jubiläum des Standortes in Karlstetten und überreichte ihr eine Urkunde der Wirtschaftskammer.