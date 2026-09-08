10 Jahre Ballett & Fitness Academy

Seit einem Jahrzehnt ist die Ballett & Fitness Academy von Daniela Filler in der Pelzgasse 18 in Baden eine feste Adresse für Ballett- und Fitnessbegeisterte. Aktuell werden rund 200 Schüler:innen unterrichtet – viele von ihnen sind der Academy bereits seit der Eröffnung vor zehn Jahren treu. Trotz der langen Warteliste ist eine Vergrößerung derzeit nicht geplant. Denn für Daniela Filler steht vor allem die persönliche Betreuung und der direkte Kontakt zu ihren Schüler:innen im Mittelpunkt.

Ballett & Fitness Academie

© zVg WKNÖ Bezirksstelleausschussmitglied Martina Kerschbaumer (links) gratuliert Daniela Filler zum Firmenjubiläum



