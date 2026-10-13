10 Jahre "Christian´s Weinkeller"

Christian Nemetz feiert sein 10jähriges Jubiläum in Pressbaum. Als ausgewiesener Kenner österreichischer und internationaler Weine hat er sich weit über die Region hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Mit seinem Fachwissen, seiner Begeisterung für edle Tropfen und seiner persönlichen Beratung begeistert er Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber gleichermaßen. Mit seinem Weinangebot hat es Christian‘s Weinkeller zudem in die Empfehlungen des Falstaff-Weinguides 2026/27 geschafft.

Zum Jubiläum gratulierten die Ausschussmitglieder Gerti Krejci, Stefan Melzer und Außenstellenleiter Ramazan Serttas.