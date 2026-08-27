10 Jahre Energetik und Massage Tanja Wunderlich

Vor einem Jahrzehnt machte sich Tanja Wunderlich als Energetikerin selbständig und erweiterte nun ihre Praxis in Pfaffstätten, Rudolf Kaspar-Gasse 6, um die Bereiche Massage und Heilmassage. „Ich verfolge in meiner Tätigkeit einen gesamtheitlichen Ansatz und vereinte die Kraft der Hände mit innovativen Methoden wie Magnetfeldtherapie, Bioresonanz, Zellaktivatoren und Hochfrequenztechnologie. Durch diese einzigartige Kombination können Blockaden sanft aufgelöst, Wohlbefinden gesteigert und die Patienten dabei unterstützt werden, gesund zu bleiben.

www.praxis-wunderlich.at