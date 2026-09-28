10 Jahre erfolgreiche Unternehmensberatung „actcon consulting e.U.“

Für zehn Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit wurde das Vösendorfer Unternehmen actcon consulting e.U. von Inhaber Peter Mattausch mit der 10-Jahres-Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet. Die Ehrung wurde von WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser gemeinsam mit WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller vorgenommen.

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich actcon consulting als kompetenter Partner für Unternehmen im Bereich CRM-Beratung, Digitalisierung und Datenschutz etabliert. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Betriebe und Großunternehmen im deutschsprachigen Raum bei der Optimierung ihrer Kundenbeziehungen, Vertriebs- und Marketingprozesse sowie bei der erfolgreichen Umsetzung von Digitalisierungsprojekten.

Im Rahmen der Ehrung würdigten Erich Moser und Andrea Lautermüller insbesondere die langjährige Expertise von Peter Mattausch, der auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im CRM-Umfeld zurückblicken kann. Mit seinem systemischen Beratungsansatz begleitet er Unternehmen von der Analyse über die Umsetzung bis zur nachhaltigen Ergebnissicherung und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.

„Unternehmer wie Peter Mattausch zeigen, wie wichtig Innovationskraft, Fachwissen und kontinuierliche Weiterentwicklung für den wirtschaftlichen Erfolg sind. Zehn Jahre erfolgreiche Selbstständigkeit sind eine beachtliche Leistung und ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort unserer Region“, betonten die Gratulanten bei der Überreichung der Urkunde.