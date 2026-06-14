10 Jahre Feuerschutz Bayer GmbH

Gegründet wurde FSB - Feuerschutz Bayer GmbH mit Beginn 2016 mit anfänglich nur zwei Mitarbeitern. 2022 erfolgte dann der Umzug ins neue Firmengebäude, das für 15 Büroarbeitsplätze ausgerichtet war und auch Werkstätte und Lagerflächen beinhaltet. Heute hat man insgesamt 65 Mitarbeiter, weshalb aktuell ein zusätzlicher Standort für zusätzliche Büro- und Schulungsflächen gesucht wird. Firmenchef Johannes Bayer, der auch in seiner Freizeit als lokaler Feuerwehrkommandant nicht von der Thematik loskommt, hat als Brandschutzexperte vor zehn Jahren Mut gezeigt und mittlerweile einen erfolgreichen Wachstumskurs hingelegt. Wirtschaft, Politik und Feuerwehrspitzen freuten sich mit dem starken Brandschutzteam!

Das Portfolio der Feuerschutz Bayer GmbH beinhaltet unter anderem:

Beratung und Planung ganz unter dem Motto “Vom Feuerlöscher zum Brandschutzplan“ werden auf den Kunden zugeschnittene individuelle Lösungen gesucht.

Wartung und Service aller Brandschutzeinrichtungen (wie Feuerlöscher, Wandhydranten, Trockensteigleitungen, Brandschutztüren,…) in ganz Österreich.

Schulungen und Unterweisung der ersten Löschhilfe, sowie Evakuierungsübungen und die Schulung von Brandschutzwarten oder Brandschutzberatern.

www.fsb.co.at