10 Jahre Forst- Agrar- und Gartenservice Veigl in Deutsch Haslau

Im Rahmen eines Betriebsbesuches konnte sich Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal vom umfassenden Tätigkeitsbereich und den beeindruckenden Maschinenpark von Norbert Veigl überzeugen.

Mit modernster Technik und stets am Puls der Zeit bietet der Unternehmer qualitätvolle Arbeit im Bereich des Forst- Agrar- und Gartenservice.

Zu den Auftraggebern zählen neben der öffentlichen Hand auch Privatpersonen und regionale Unternehmen.

Zum Leistungsangebot des Betriebes zählen dabei u.a. Baum- und Problembaumfällungen, Wurzelstockentfernung, Mäh- und Mulcharbeiten sowie das Schneiden von Windschutzgürteln.

Um zukünftig weitere Dienstleistungen anbieten zu können, ist in nächster Zeit auch eine Erweiterung des Gewerbeumfanges geplant.

© Veigl Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal mit Norbert Veigl.



