10 Jahre Friseursalon Evelyn in Ebreichsdorf

Die gelernte Friseurin Evelin Venczelné Goreczki kam von Ungarn über Deutschland nach Ebreichsdorf im Bezirk Baden, wo sie sich zunächst in der Betriebsstraße ihren Traum vom eigenen Friseursalon erfüllte.

Vor zehn Jahren wechselte sie an den heutigen Standort in der Wiener Straße 32/1, wo sie Damen, Herren und Kinder betreut.

Für ältere oder eingeschränkte Kunden ist sie auch mobil unterwegs. „Ich arbeite gerne kreativ und mit meinen Händen und gehe somit meinem Traumberuf nach“ erwähnt die Jubilarin anlässlich der Firmenfeier. Auch arbeitet sie im Betrieb mit ihrer Tochter zusammen, die hier Nageldesign anbietet.