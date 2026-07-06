10 Jahre G&G SALON & SPA in Baden
Baden
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Aktualisiert am 06.07.2026
Seit einem Jahrzehnt betreibt Prisca Gruber-Geyer ihren Salon in Baden, Ecke Bahngasse/Strasserngasse. Zusammen mit sieben Mitarbeiterinnen sowie eingemieteten Unternehmerinnen wird hier in gemütlicher Atmosphäre ein umfassendes Wohlfühlangebot von Friseur-, Kosmetik, Mani- und Pediküre bis hin zu Körperbehandlungen angeboten. „Mir ist wichtig, dass sich unsere Kundinnen wohlfühlen. Ebenso haben wir von Beginn an dasselbe Team, da wir uns auch untereinander bestens verstehen und ergänzen“ betont die Unternehmerin anlässlich des Firmenjubiläums.