10 Jahre G&G SALON & SPA in Baden

Seit einem Jahrzehnt betreibt Prisca Gruber-Geyer ihren Salon in Baden, Ecke Bahngasse/Strasserngasse. Zusammen mit sieben Mitarbeiterinnen sowie eingemieteten Unternehmerinnen wird hier in gemütlicher Atmosphäre ein umfassendes Wohlfühlangebot von Friseur-, Kosmetik, Mani- und Pediküre bis hin zu Körperbehandlungen angeboten. „Mir ist wichtig, dass sich unsere Kundinnen wohlfühlen. Ebenso haben wir von Beginn an dasselbe Team, da wir uns auch untereinander bestens verstehen und ergänzen“ betont die Unternehmerin anlässlich des Firmenjubiläums.

© zVg Bürgermeisterin Abg.z.NR Carmen Jeitler-Cincelli (links) und WNKÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt gratulierten Prisca Gruber-Geyer