10 Jahre hm-kommunikation

Seit einem Jahrzehnt ist Heidemarie Magyar-Koch aus Kottingbrunn verlässliche Partnerin für EPUs, KMUs und Unternehmen ohne eigene Marketingabteilung. Als zertifizierte KMU.DIGITAL-Beraterin, KI-Expertin und Lehrgangsleiterin für den Social Media Management Diplomlehrgang am WIFI NÖ begleitet sie ihre Kunden Schritt für Schritt zu ihrem erfolgreichen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit im Web. Mit einem feinen Gespür für Ressourcen und Zielgruppen hilft sie dabei, den roten Faden im Online-Marketing zu finden – individuell, strategisch und praxisnah.

www.hm-kommunikation.at