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© Lackspektrum

10 Jahre Lackspektrum in Fels am Wagram

Fels am Wagram

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Aktualisiert am 20.07.2026

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Lackspektrum e.U. in Fels am Wagram gratulierte Bezirksstellenobmann Christian Bauer der Inhaberin Rosemarie Hösele und überreichte eine Urkunde und Blumen.  

Die Wirtschaftskammer Tulln gratuliert zum Jubiläum und wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

www.lackspektrum.at

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© Lackspektrum V.l.: Bezirksstellenobmann Christian Bauer, Rosemarie, Stefan und Roland Hösele.