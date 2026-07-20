10 Jahre Lackspektrum in Fels am Wagram

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Lackspektrum e.U. in Fels am Wagram gratulierte Bezirksstellenobmann Christian Bauer der Inhaberin Rosemarie Hösele und überreichte eine Urkunde und Blumen.

Die Wirtschaftskammer Tulln gratuliert zum Jubiläum und wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

www.lackspektrum.at