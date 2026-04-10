10 Jahre Martina Schober

Im März 2016 tauschte Martina Schober ihren Büroalltag gegen den Traum von der eigenen Boutique und eröffnete m-iwear auf 35 Quadratmetern. Mit der Übersiedlung an den Domplatz im Dezember 2019 folgte der nächste wichtige Schritt – hin zu noch mehr Raum für stilvolle Mode und persönliche Beratung. Viele Stammkundinnen schätzen genau diese besondere Nähe bis heute. Zum 10-jährigen Jubiläum gratulierten Daniela Reisner (Vorsitzende Frau in der Wirtschaft | Wiener Neustadt) und Andrea List-Margreiter (Wirtschaftskammer Bezirksstellenleiterin | Wiener Neustadt) herzlich.

© zVg V.l.: Andrea List-Margreiter, Martina Schober und Daniela Reisner