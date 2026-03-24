10 Jahre Natur-Energetikerei Winter-Hartl

Vor einem Jahrzehnt machte sich die ehemalige Pharmareferentin Heidemaria Winter-Hartl aus Reisenberg als Energetikerin selbständig. In ihrem Studio in der Florianigasse 8 begrüßt die Absolventin einer Energetiker- und Cranio Sacral Ausbildung Kund:innen aller Altersklassen vom Baby bis zur Erwachsenen. Ihre Dienstleistungen umfassen unter anderem Cranio Sacral, Anwendungen mit ätherischen Ölen oder Klangschalen bis hin zu Bachblüten. Zusätzlich bietet die Unternehmerin Workshops an.

www.natur-energetikerei.at