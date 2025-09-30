10 Jahre Personal Training mit Weltmeister Alexander Havlik!

„Ich lebe den Sport und der Sport ist mein Leben!“ so Alexander Havlik, der sich 2014 als Personal Trainer selbständig machte und seither andere Menschen für ein gesundes und fittes Leben begeistert!

Kraft- und Muskelaufbautraining begeisterten Alexander Havlik seit seiner Kindheit. In der Sportart „Powerlifting“ wurde er 1995 (in der Kat. Junioren) in New Delhi Weltmeister.

2023 holte er sich den österreichischen Rekord (Mastersklasse) in der Langhantel-Kniebeuge und im Jahr darauf wurde er Staatsmeister im „Strict Curl“.

Sein Angebot umfasst sowohl Personal Training für die individuelle Betreuung als auch Firmenfitness. Der Unternehmer trainiert aber auch drei Mal wöchentlich mit Sportbegeisterten beim ganzjährigen Outdoor Bootcamp Training im Jubiläumspark Korneuburg (Ecke Kielmansegggasse).

WKNÖ-Bezirksstellenobmann Andreas Minnich gratulierte dem Unternehmer gemeinsam mit Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser zum Jubiläum und wünschte weiterhin „viel Power“!

www.maennerschmiede.at

© Nina Brenner Bezirksstellenobmann Andreas Minnich gratulierte Alexander Havlik (3. und 4. von links) zu seinem Unternehmen und seinen sportlichen Erfolgen. Motiviert beim Gruppentraining dabei waren Sonja, Anna, Barbara, Thomas, Ingrid, Philipp, Irmgard, Margot und Christine.



