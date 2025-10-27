10 Jahre SCHERZ Werbeagentur – kreativ, zuverlässig, anders.  Ein Jahrzehnt voller Ideen und Partnerschaften.

Die SCHERZ Werbeagentur feierte ihr 10-jähriges Bestehen mit einem stilvollen Jubiläumsfest in den Agenturräumen in Krems. Zahlreiche Partner, Freunde und Kunden kamen zusammen, um auf ein Jahrzehnt voller Kreativität, Ideen und erfolgreicher Zusammenarbeit anzustoßen.

Von Anfang an begeisterte der Abend die Gäste: Mit inspirierenden Gesprächen, stimmungsvollen Momenten und kreativen Akzenten wurde das Jubiläum zu einem unvergesslichen Erlebnis. Musikalisch sorgte die Band „Kaffeehausdisco“ für beste Stimmung. Auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen: Frisch zubereitete neapolitanische Pizzen aus dem Ofen rundeten das Genusserlebnis direkt vor Ort perfekt ab.

Unter den Gästen waren auch Vertreter aus Wirtschaft und Stadt, darunter Thomas Hagmann (Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle) in Vertretung der WKNÖ Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Andreas Wagner und Horst Berger vom Stadtmarketing Krems, sowie Bürgermeister Harald Leopold (Stadtgemeinde Langenlois) und Bürgermeister Heinrich Becker (Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern), die dem Agentur-Duo ihre persönlichen Glückwünsche überbrachten.

Die beiden Agenturinhaber Dominik Scherz und Lukas Hasenauer blicken stolz auf die vergangenen zehn Jahre zurück:

„Unsere Agentur steht seit jeher für Kreativität, Verlässlichkeit und den Mut, Dinge anders zu denken. Als Full-Service-Agentur für Grafik und Marketing liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die die Wahrnehmung unserer Kunden in der Öffentlichkeit nachhaltig stärken.“

Mit dieser Haltung – kreativ, zuverlässig, anders – will SCHERZ auch künftig neue Wege gehen und Marken sowie Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschichte wirkungsvoll zu erzählen. Wer Lust hat, die Agentur persönlich kennenzulernen: Am 29. November lädt ein vorweihnachtliches Pop-Up in die Räumlichkeiten ein. Vorbeikommen, anschauen und inspirieren lassen.

Über SCHERZ Werbeagentur: Gegründet 2015, entwickelt SCHERZ Werbung, Grafikdesign und Marketinglösungen mit kreativer, strategischer und gestalterischer Präzision. Die Agentur schafft ganzheitliche Markenerlebnisse, bringt Werte auf den Punkt und konzipiert zielgruppengerecht.