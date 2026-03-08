10 Jahre Zweiradtechnik Kolano - Firmenjubiläum
Putzmannsdorf
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 08.03.2026
Stefan Kolano ist mit seinem Familienunternehmen weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt. Am Standort in Putzmannsdorf feierte er sein 10-Jahrjubiläum. Viele Stammkunden vertrauen seit vielen Jahren auf seine profunden Zweiradkenntnisse. Die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen gratulierte recht herzlich dem erfolgreichen Unternehmer und wünschte für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.