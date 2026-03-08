10 Jahre Zweiradtechnik Kolano - Firmenjubiläum

Stefan Kolano ist mit seinem Familienunternehmen weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt. Am Standort in Putzmannsdorf feierte er sein 10-Jahrjubiläum. Viele Stammkunden vertrauen seit vielen Jahren auf seine profunden Zweiradkenntnisse. Die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen gratulierte recht herzlich dem erfolgreichen Unternehmer und wünschte für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

© zVg V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Günter Daxböck, Vizebgm. der Stadtgemeinde Ternitz Bezirksstellenausschussmitglied Peter Spicker, Stefan und Andrea Kolano sowie Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka.