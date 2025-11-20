10 Minuten zum Traumjob: Erfolgreiches Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich in den Kasematten Wiener Neustadt

Das Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich längst als kraftvolles Instrument zur Förderung der dualen Ausbildung etabliert. Auch heuer überzeugte das Format wieder mit hoher Beteiligung und einem professionellen Rahmen in den modern ausgestatteten Kasematten in Wiener Neustadt.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Hans Fromwald, Bezirksstellenausschussmitglied der Wirtschaftskammer Niederösterreich. In seiner Begrüßung betonte er die enorme Bedeutung dieses Formats für die berufliche Zukunft junger Menschen wie auch für die langfristige Sicherung des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. Er zeigte sich erfreut über den großen Zulauf und hob hervor, wie wertvoll eine strukturierte, persönliche Begegnungsplattform für Lehrstellensuchende und Betriebe ist.

In Zusammenarbeit mit den polytechnischen Schulen bot die Wirtschaftskammer Jugendlichen die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten direkt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch zu kommen und erste Bewerbungsgespräche zu führen. Das Speed-Dating ermöglicht Unternehmen eine unkomplizierte Rekrutierung künftiger Fachkräfte und eröffnet jungen Talenten klare Chancen für ihren Einstieg ins Berufsleben.







