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100 Jahre Bäckerei Sabathiel

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Aktualisiert am 23.06.2026

Die Bäckerei Sabathiel blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Seit 1926 ist der Traditionsbetrieb verlässlicher Nahversorger in Krems und somit wichtiger Teil der regionalen Identität. Der Familienbetrieb in vierter Generation mit fünf Filialen und rund 50 Mitarbeiter:innen ist bekannt für sein schmackhaftes Sauerteigbrot, frisches Gebäck, gefüllte Weckerl und guten Kaffee und bietet auch ein Brötchen- und Partybrezel-Service an.

„Mit Liebe zur Handarbeit und erlesenen regionalen Zutaten backen wir täglich für Krems“, betont Thomas Sabathiel, „großer Dank gilt den treuen Kund:innen und den langjährigen Mitarbeiter:innen, die den Weg der Bäckerei seit einem Jahrhundert begleitet haben.“

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte Familie Sabathiel mit einer Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer.

www.sabathiel.at

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© WKNÖ V.l. Florian Kamleitner (Vbgm. und Wirtschaftsstadtrat Krems); Anna, Thomas und Catherine Sabathiel; Thomas Hagmann