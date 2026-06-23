100 Jahre Bäckerei Sabathiel

Die Bäckerei Sabathiel blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Seit 1926 ist der Traditionsbetrieb verlässlicher Nahversorger in Krems und somit wichtiger Teil der regionalen Identität. Der Familienbetrieb in vierter Generation mit fünf Filialen und rund 50 Mitarbeiter:innen ist bekannt für sein schmackhaftes Sauerteigbrot, frisches Gebäck, gefüllte Weckerl und guten Kaffee und bietet auch ein Brötchen- und Partybrezel-Service an.

„Mit Liebe zur Handarbeit und erlesenen regionalen Zutaten backen wir täglich für Krems“, betont Thomas Sabathiel, „großer Dank gilt den treuen Kund:innen und den langjährigen Mitarbeiter:innen, die den Weg der Bäckerei seit einem Jahrhundert begleitet haben.“

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte Familie Sabathiel mit einer Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer.

www.sabathiel.at