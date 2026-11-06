100 Jahre Bauunternehmen Schütz

Ein besonderes Jubiläum feierte das Bauunternehmen Schütz aus Weißenkirchen: Seit 100 Jahren steht der Familienbetrieb für Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft im Baugewerbe.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1926 von Franz Schütz. Was einst mit handwerklichem Können und unternehmerischem Weitblick begann, hat sich über vier Generationen hinweg zu einem erfolgreichen regionalen Leitbetrieb entwickelt. Heute wird das Unternehmen von Geschäftsführerin Alice Schütz und Prokurist Karl Stifter geführt.

Mit Standorten in Weißenkirchen, Kottes und Krems sowie einem starken Team ist das Bauunternehmen Schütz breit aufgestellt. Die Geschäftsfelder Bau, Zimmerei und Dachdeckerei bilden die Grundlage für ein vielseitiges Leistungsangebot und die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher Projekte in der Region.