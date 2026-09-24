100 Jahre Gärtnerei Bonigl – dieses besondere Jubiläum wurde mit einer Feier im Glashaus gebührend begangen. Familie Bonigl lud gemeinsam mit ihrem Team zahlreiche Gäste, Wegbegleiter und Gratulanten ein, um auf die erfolgreiche Firmengeschichte anzustoßen.

Bei gemütlichem Beisammensein, kulinarischer Bewirtung und musikalischer Begleitung wurde das Jubiläum gemeinsam gefeiert. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, der Familie Bonigl persönlich zu gratulieren und auf 100 Jahre Tradition und Familiengeschichte zurückzublicken.

Auch Bürgermeister Matthias Stadler und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger gratulierten zum besonderen Jubiläum.