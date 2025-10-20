100 Jahre Landmaschinen Pruckner in Randegg

Mitte Oktober wurde bei Landmaschinen Pruckner in Randegg im kleinen Erlauftal (Bezirk Scheibbs) das 100-Jahr Jubiläum des Betriebes gefeiert.

Die Familiengeschichte der Pruckner‘s und deren Wirken als Unternehmer reicht zurück bis ins Jahr 1624, in welchem Mathese und Barbara Pruckner in Kröllendorf im Ybbstal einen Schmiedebetrieb eröffneten.

Der Weg der Familie führte dann von Standorten über Neuhofen, Euratsfeld bis nach Randegg.

1925 kauften Engelbert und Maria Pruckner einen Schmiedebetrieb in Randegg und wird dieser nunmehr von Wolfgang und Bettina Pruckner in der vierten Generation geführt.

Dieser Anlass wurde genutzt, um im Rahmen eines Galaabends gemeinsam mit Mitarbeitern, Ehrengästen, Geschäftspartner und Nachbarn zu feiern, sich bei diesen zu bedanken für die gute, vertrauensvolle und immer wertschätzende Zusammenarbeit und am Tag danach startete eine dreitätige Hausmesse, welche für Jung und Alt vieles bot und seit Jahrzehnten erfolgreich veranstaltet wird.

Im Rahmen des feierlichen Galaabends überreichten Dir. Johannes Schedlbauer, Bundes- und Landesinnungsmeister Harald Schinnerl, Obmann-Stv. des Landesgremiums Maschinen- und Technologiehandel Johann Gram sowie Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, der dritten Generation Engelbert „Börschi“ und Erika Pruckner sowie der vierten Generation Wolfgang und Bettina Pruckner zum 100-Jahr Jubiläum von Pruckner Landmaschinen in Randegg die Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich.