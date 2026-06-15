100 Jahre Modehaus Frank

1926 angefangen als Greißlerei, wurde erst nach dem 2. Weltkrieg daraus das Modegeschäft der Gebrüder Frank.

Die heutigen Inhaber Günther und Karin Frank luden dazu am 12. Juni 2026 ein, um den Erfolg sowohl mit dem Team als auch mit ihren Kunden zu feiern. Für musikalische Begleitung, Essen und Getränke wurde natürlich ebenfalls gesorgt.

Zum 100-jährigen Jubiläum gab es auch Aktionen für Stammkunden und Gäste der Feier: Goodiebags (ab einem Einkaufswert von 100€), die Chance, sein Lieblings-Outfit zu gewinnen und 20 Prozent Rabatt auf den Abendeinkauf.

www.frank-mode.at

© Maria Hörmandinger V.l.: Bezirksstellenleiter Gernot Binder, Sparten-Geschäftsführer Karl Ungersbäck, Günther Frank, Karin Frank, Josef Frank, Spartenobmann-Stv. Katharina Alzinger-Kittel, Christa Berger, Bürgermeister Jürgen Rummel, Christian Terzinsky



