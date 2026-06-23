100 Jahre Rax-Seilbahn: Ein Motor für Tourismus und Region

Die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs feierte ihr 100-jähriges Bestehen. Seit 1926 verbindet die Rax-Seilbahn Menschen mit Natur, Erholung und alpinem Erlebnis. Gleichzeitig macht

sie die Rax für viele zugänglich – für Familien,

für ältere Menschen und für Gäste mit besonderen Bedürfnissen.

Das ist gelebte Gastfreundschaft und Verantwortung“, betonte WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber beim großen Jubiläumsfest unter dem Titel „100 Jahre Rax-Seilbahn - Ein Jahrhundert Höhenluft“.

Ein besonders großer Dank galt Familie Scharfegger, die neben der Seilbahn

auch das Talstationsbuffet, den Raxalpenhof, den Raxalm-Berggasthof, das

Ottohaus sowie das Tourismusbüro betreibt.

Zum 100-jährigen Bestehen überreichte Eisenhuber im Namen der Wirtschaftskammer NÖ die Silberne Ehrenmedaill: "Die Rax-Seilbahn steht für Tradition, Qualität und Innovationskraft – Werte, die auch für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich von zentraler Bedeutung sind“, so die Vizepräsidentin.



200.000 Seilbahn-Gäste pro Jahr



Mehr als 350 Gäste aus Politik, Tourismus, Wirtschaft, Medien und Kultur nahmen

am Festakt teil. Die Rax-Seilbahn zählt zu den prägendsten Infrastrukturprojekten

der österreichischen Tourismusgeschichte. „Der Hotelier und Bergfreund

Camillo Kronich setzte sich vehement für das Projekt ein. Es handelt sich

hier um eine gewaltige Ingenieurleistung, die trotz schwierigen Terrains in Rekordzeit realisiert wurde“, erklärt Betreiber Bernd Scharfegger. Heute nutzen jährlich rund 200.000 Gäste die komfortable Aufstiegshilfe, die mehr als 1.000 Höhenmeter in nur acht Minuten bewältigt.



© Roman Zach-Kiesling Zum 100-jährigen Jubiläum überreichte WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber (2.v.l.) die Silberne Ehrenmedaille an die Betreiberfamilie Bernd (l.), Fritz und Grete Scharfegger.

© Roman Zach-Kiesling