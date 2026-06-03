100 Jahre Schwarze Kuchl Krems: Tradition trifft Genuss

Ein bemerkenswertes Jubiläum feierte Andreas Macher mit seiner Schwarzen Kuchl in Krems: Seit 100 Jahren steht das Lokal für gelebte Wirtshauskultur, kulinarische Beständigkeit und echte Gastfreundschaft.

Seit ihrer Gründung hat die Schwarze Kuchl nicht nur zahlreiche Gäste bewirtet, sondern auch ein Stück Kremser Geschichte mitgeschrieben. Das Haus verbindet auf einzigartige Weise Tradition und zeitgemäße Gastronomie – regionale Küche, hochwertige Zutaten und ein unverwechselbares Ambiente prägen das Angebot.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Fachgruppenobmann Dietmar Schöner gratulierten Andreas Macher mit einer Urkunde der Wirtschaftskammer. „Ein Jahrhundert Schwarze Kuchl – das bedeutet 100 Jahre Genuss, Begegnung und gelebte Gastlichkeit im Herzen von Krems“, betonte Hagmann und dankte Andreas Macher auch für sein bereits über 20jähriges Engagement als Bezirksvertrauensmann der Gastronomen.