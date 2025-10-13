100 Jahre Tapezierer Weninger

Der Tapeziererbetrieb wurde 1925 von Engelbert Weninger in Neunkirchen gegründet, heute wird das Familienunternehmen bereits in vierter Generation erfolgreich von Eva und Hubert Weninger geführt. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums überreichten seitens der Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka sowie Innungsmeister-Stv. Martin Widy den „Goldenen Tapeziererhammer“ der Landesinnung und die Silberne Ehrenmedaille der WKNÖ an Tapezierermeister Hubert Weninger.

© Santrucek/MeinBezirk V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Eva und Hubert Weninger