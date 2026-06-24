100 Jahre Verkehrsbetrieb Wiener Neustadt

Das 100-Jahr-Jubiläum des Verkehrsbetriebs der Stadt Wiener Neustadt wurde am Freitag groß gefeiert. Hunderte Schülerinnen und Schüler strömten auf den Hauptplatz, drehten das Glücksrad für tolle Preise oder testeten ihr Fahrgeschick beim Bus-Simulator. Außerdem warteten drei Busse - von alt bis brandneu - zum Hineinschauen und Informieren.

"100 Jahre Verkehrsbetrieb - 100 Jahre Entwicklung, Innovation und vor allem eins: Service für rund 7 Millionen Fahrgäste. Es freut mich wirklich sehr, dass hunderte Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit uns am Hauptplatz gefeiert haben. Es war ein tolles Jubiläumsfest mit Bus-Geschichte, Spiel und Spaß! Danke fürs Vorbeischauen und an alle Mitwirkenden, danke für euren Einsatz nicht nur beim Fest, sondern auch tagtäglich in unserem Verkehrsbetrieb", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Auch die WKNÖ Bezirksstelle Wiener Neustadt stellte sich mit Glückwünschen und einer Urkunde bei den wnsks-Geschäftsführern Thomas Pils und Peter Eckhart sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.

© Michael Weller V.l.: Verkehrsbetrieb-Leiterin Lisa Landzettel, Bezirksstellenausschussmitglied Hans Fromwald, wnsks-Geschäftsführer Thomas Pils, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl, Gemeinderat Manuel Bugnar, wnsks-Geschäftsführer Peter Eckhart, Gemeinderat Franz Hatvan und Gemeinderat Martin Steinbrecher



