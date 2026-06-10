Vor einem Jahrhundert gründeten Johann und Marie Dungel ihren Heurigen, der mit seinem heutigen Standort am Hauptschulplatz 5 fixer Bestandteil der Leobersdorfer Wein- und Gastronomieszene ist. Das stolze Jubiläum nahmen die heutigen Betreiber Reinhard und Corinna Dungel zum Anlass, um ein ganzes Wochenende lang mit Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Vertretern aus Politik und Wirtschaft zu feiern.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Corinna, Anna und Reinhard Dungel sowie WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich feierten 100 Jahre Weingut Dungel