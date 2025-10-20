100 Jahre ZuklinBus

Vor 100 Jahren, im Jahre 1925, wurde das Autobusunternehmen Zuklin von der Klosterneuburger Familie Zuklin mit der Eröffnung der Autobuslinie: „Nussdorf – Kritzendorf und Nussdorf – Strandbad Klosterneuburg“ gegründet. Im Laufe der Zeit wuchs der Fuhrpark und das Streckenangebot. Zum Linienverkehr bietet die Firma Zuklin bereits seit 1927 auch Autobusreisen an. Geschäftsführerin Sabine Zuklin führt seit 2002 das Familienunternehmen mit Stolz weiter. „Daran soll sich auch in der Zukunft nichts ändern“, betont Sabine Zuklin. Zu diesem Anlass besuchten WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, WKNÖ-Referent Markus Schön, FiW Franziska Fuchs, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart und Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch das Unternehmen und gratulierten Frau Zuklin zum 100-jährigen Firmenjubiläum mit einer Urkunde.

© WKNÖ V.l.: Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart, FiW Franziska Fuchs, Unternehmerin Sabine Zuklin, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und WKNÖ-Referent Markus Schön