105 Jahre Hubertushof Fromwald

Am Nationalfeiertag wurde im Hubertushof Fromwald gefeiert! Gemeinsam mit vielen Gästen, Freunden und langjährigen Wegbegleitern überreichte Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter die 105-Jahre-Urkunde der Wirtschaftskammer NÖ. Ein würdiger Anlass für ein Haus, das seit Generationen für Gastfreundschaft, gutes Essen und ein herzliches Miteinander steht.

Ein großes Kompliment an die Familie Fromwald und ihr Team – 105 Jahre gelebte Gastlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit. Auf viele weitere erfolgreiche und schöne Jahre im Hubertushof!