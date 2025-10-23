11 Jahre Karma Food – Eine Erfolgsgeschichte aus Klosterneuburg

Vor elf Jahren gründeten Simone und Adi Raihmann das Unternehmen Karma Food mit einer klaren Vision: gesunde, frisch gekochte und ayurvedisch inspirierte Gerichte für den Alltag anzubieten.

Was 2014 mit einem kleinen Lokal in Klosterneuburg begann, hat sich zu einem erfolgreichen Gastronomiekonzept mit mittlerweile sieben Standorten in Wien und Klosterneuburg entwickelt. Zusätzlich betreibt Karma Food eine eigene Eventlocation in Klosterneuburg, in der regelmäßig indische Kochkurse, Private Dinners und Firmenevents stattfinden.

Mit Leidenschaft, Innovationsgeist und einer großen Portion „Good Karma“ bleibt das Team rund um Simone und Adi Raihmann seiner Mission treu: Menschen täglich mit gesundem, ehrlichem Essen glücklich zu machen.

Ein besonderes Highlight zum 11ten Jubiläumsjahr: Karma Food wurde von Falstaff im Streetfood-Guide 2025 zum niederösterreichischen Landessieger gekürt – eine Auszeichnung, die das Engagement und die Qualität einmal mehr unterstreicht. WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs besuchten Karma Food und gratulierten Geschäftsführer Adi Raihmann zum NÖ-Landessieger.

Weitere Informationen über das reichhaltige Angebot gibt es unter karmafood.at.