110 Jahre Baumeister Fuchs

Seit 1916 steht das Traditionsunternehmen Baumeister Fuchs für Qualität, Verlässlichkeit und echte Handschlagqualität. Dieses Jubiläum durften wir gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft feiern.

"Ein großes Dankeschön an alle, die diesen Weg mit uns gegangen sind und uns begleitet haben - damals und heute! Wir blicken stolz auf unsere Geschichte und freuen uns auf alles, was noch kommt.", so der Unternehmer Martin Fuchs.

Seitens der Wirtschaftskammer gratulierten WK-Obmann und WK-Leiter Mag. Friedrich Oelschlägel und durften dem Unternehmer Bmstr. Ing. Martin Fuchs gemeinsam mit Geschäftsführer Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Christian Graf anlässlich dieser großen Ehrung eine Urkunde und die Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer NÖ feierlich überreichen.

© Caro Strasnik V.l.: Friedrich Oelschlägel, Stefan Gabritsch, Christoph Kaufmann, Christian Graf, Martin Fuchs, Franz Fuchs, WK-Obmann Markus Fuchs, Leopold Spitzbart, Roland Honeder, Andreas Riemer