12. Lehrstellenbörse im Tullner Atrium

Tulln an der Donau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 07.11.2025

Bereits zum 12. Mal fand die Lehrstellenbörse im Atrium statt, die von der Wirtschaftskammer Tulln, dem Unternehmerservice der Stadt Tulln, dem Arbeitsmarktservice Tulln und der Arbeiterkammer Tulln ins Leben gerufen wurde und organisiert wird.

Heuer präsentierten sich mehr als 30 Lehrbetriebe des Bezirkes Tulln den interessierten Schülerinnen und Schüler sowie den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern. Rund 640 Besucherinnen und Besucher– so viele wie noch nie - konnten begrüßt werden.

Die Jugendlichen und deren Angehörige zeigten sich über das Lehrberufsangebot sehr interessiert. Bei einigen Firmen konnte vor Ort handwerkliches Geschick gezeigt werden. 

Die Lehrstellenbörse wurde heuer wieder als Hybrid-Veranstaltung geführt. Wer nicht live dabei war, kann sich daher weiterhin bis Ende des Schuljahres unter www.tulln.at/lehrstellenboerse informieren.

„Die Lehrbetriebe gaben durchwegs positives Feedback über die Besucherinnen und Besucher. Viele Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse und vereinbarten gleich vor Ort einen Schnuppertag im Unternehmen“, freut sich Bezirksstellenobmann Christian Bauer.

© WKNÖ V.l.: Arnold Buchmayer, Abteilungsleiter „Jobservice“ beim AMS, AK-Bezirksstellenleiter Günter Kraft, WK-Bezirksstellenobmann Christian Bauer, Elisabeth Schatz vom Verein Hebebühne, Medine Yalic, Berufs- und Ausbildungsberaterin beim AMS, sowie Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka und Bürgermeister Peter Eisenschenk
