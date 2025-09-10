Zum Inhalt springen
125 Jahre Gasthof Enne

Aktualisiert am 10.09.2025

Schmackhafte Landhausküche, Räumlichkeiten für Feste und Tagesseminare, ein Catering-Service und drei modern ausgestattete Fremdenzimmer im schönen Waldviertel – all das bietet der Traditionsgasthof der Familie Enne seinen Gästen. Seit 1900 im Familienbesitz, wurde der Betrieb stetig erweitert – immer mit dem Bemühen, den Charakter und die Originalität der Räumlichkeiten zu erhalten und gleichzeitig modernen Komfort zu bieten. Zum Jubiläum gratulierte Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann mit einer Urkunde der Wirtschaftskammer.

www.gasthofenne.at

© Wolfgang Mayrhofer V.l.: Bgm. Andreas Groyß, Kurt Enne, Alexander Enne, Christine Enne, Thomas Hagmann