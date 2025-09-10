125 Jahre Gasthof Enne

Schmackhafte Landhausküche, Räumlichkeiten für Feste und Tagesseminare, ein Catering-Service und drei modern ausgestattete Fremdenzimmer im schönen Waldviertel – all das bietet der Traditionsgasthof der Familie Enne seinen Gästen. Seit 1900 im Familienbesitz, wurde der Betrieb stetig erweitert – immer mit dem Bemühen, den Charakter und die Originalität der Räumlichkeiten zu erhalten und gleichzeitig modernen Komfort zu bieten. Zum Jubiläum gratulierte Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann mit einer Urkunde der Wirtschaftskammer.

www.gasthofenne.at