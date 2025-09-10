125 Jahre Gasthof Enne
Els
Schmackhafte Landhausküche, Räumlichkeiten für Feste und Tagesseminare, ein Catering-Service und drei modern ausgestattete Fremdenzimmer im schönen Waldviertel – all das bietet der Traditionsgasthof der Familie Enne seinen Gästen. Seit 1900 im Familienbesitz, wurde der Betrieb stetig erweitert – immer mit dem Bemühen, den Charakter und die Originalität der Räumlichkeiten zu erhalten und gleichzeitig modernen Komfort zu bieten. Zum Jubiläum gratulierte Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann mit einer Urkunde der Wirtschaftskammer.