130 Jahre Galato Battistin
Tulln
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Aktualisiert am 24.04.2026
1896 begann Familie Battistin mit der Eisproduktion und diese wird bereits in 5. Generation von Alberto Battistin erfolgreich geführt.
Bei der 130 Jahre-Jubiläumsfeier wurden die zahlreichen Kunden und Ehrengästen mit mehr als 30 Eissorten verwöhnt und mit einer alten Eismaschine vorgeführt, wie damals bei Unternehmensgründung Speiseeis hergestellt wurde.
Im Zuge der Feier überreichte Bezirksstellenausschussmitglied Johann Figl im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde und gratulierte zum besonderen Anlass.