130 Jahre Galato Battistin

1896 begann Familie Battistin mit der Eisproduktion und diese wird bereits in 5. Generation von Alberto Battistin erfolgreich geführt.

Bei der 130 Jahre-Jubiläumsfeier wurden die zahlreichen Kunden und Ehrengästen mit mehr als 30 Eissorten verwöhnt und mit einer alten Eismaschine vorgeführt, wie damals bei Unternehmensgründung Speiseeis hergestellt wurde.

Im Zuge der Feier überreichte Bezirksstellenausschussmitglied Johann Figl im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde und gratulierte zum besonderen Anlass.

© WKNÖ Erwin CONSTANTIN, Bruno de FANTI, Alberto BATTISTIN (5. Generation), Maurizio de PELLEGRIN, Livio LAZZARIS, Bürgermeister Peter EISENSCHENK, Renata BATTISTIN, Sante BATTISTIN, Bezirksstellenausschussmitglied Johann FIGL, Federico SOCCOL