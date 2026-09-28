130 Jahre Wittmann Möbelwerkstätten

Die Wittmann Möbelwerkstätten feierten ein besonderes Jubiläum: 130 YEARS OF COMFORT.

Seit der Gründung im Jahr 1896 hat sich das Familienunternehmen von einer Sattlerei zu einer international renommierten Möbelmanufaktur entwickelt. Heute stehen die in Etsdorf gefertigten Möbel für höchste Handwerkskunst, Designkompetenz und Qualität.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte mit einer Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ zur beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

„130 Jahre erfolgreich am Markt zu bestehen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Wittmann steht seit Generationen für handwerkliche Spitzenleistung, Innovationskraft und höchste Qualität. Das Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie Tradition, modernes Design und Komfort erfolgreich miteinander verbunden werden können“, so Hagmann.