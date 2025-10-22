135 Jahre Bestattung Fuchs in Klosterneuburg

Seit nunmehr 135 Jahren steht das Traditionsunternehmen Bestattung Fuchs den Menschen in Klosterneuburg in schwierigen Zeiten zur Seite.

Gegründet wurde das Familienunternehmen 1890 von Josef Fuchs – und bis heute wird es mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein geführt.

Auch in Zukunft möchte die Bestattung Fuchs mit Respekt, Würde und persönlicher Nähe ein verlässlicher Partner für Angehörige sein – gerade dann, wenn Worte fehlen und Vertrauen besonders wichtig ist.

Anlässlich des Jubiläums gratulierten Bürgermeister Christoph Kaufmann, Stadtrat Leopold Spitzbart, WK-Obmann Markus Fuchs, Frau in der Wirtschaft Franziska Fuchs, Stadtmarketing-Geschäftsführer Stefan Gabritsch sowie WK-Außenstellenleiter Fritz Oelschlägel herzlich zum beeindruckenden Firmenjubiläum und bedankten sich für die jahrzehntelange, wertvolle Arbeit für die Bevölkerung Klosterneuburgs.