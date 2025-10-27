14. Bildungsmesse- „Wo liegt dein Potenzial?“

Mehr als 1.000 Jugendliche besuchten die 2- tägige Bildungs- und Berufsorientierungsmesse im Z2000 in Stockerau.

Initiativen wie die Bildungsmesse helfen bei der Berufswahl, denn die Entscheidung über den Berufs- und Bildungsweg zählt zu den wichtigsten von Jugendlichen.

Die 23 Aussteller:innen punkteten wieder mit praxisorientierten Ständen, „Werkstätten“ und individuellen Beratungsgesprächen.

So gibt die Internetplattform www.lehre-respekt.at Antworten auf Fragen, die sich bei der Berufswahl, der Suche nach der besten Schule sowie dem passenden Lehrberuf stellen.