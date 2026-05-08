14. Tullner Rosenarcadelauf 2026 presented by Raiffeisen

Am Mittwoch, den 1. Juli 2026 ist es wieder soweit: Über 1.000 Laufbegeisterte aus der gesamten Region werden erwartet, um in den verschiedenen Bewerben an den Start zu gehen. Wer lieber anfeuert als selbst läuft, darf sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen: Die Sportunion Tulln bietet eine Sportaerobic-Show, dazu gibt’s Musik, Moderation und Kulinarisches von LaMorra.

Der Tullner Rosenarcadelauf punktet durch seine abwechslungsreiche Streckenführung und insgesamt acht Bewerbe.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Hauptlauf über 9,6 km (Beginn 19.30 Uhr), zeitgleich startet auch der Staffellauf (3 x 3,2 km). In bewährter Manier wird auch wieder „Tullns schnellste Firma“ gesucht. In dieser Wertung erhalten alle im Bezirk Tulln sesshaften Firmen die Möglichkeit, sich untereinander zu messen.

Um "Tullns schnellste Firma" zu werden, müssen 3 Mitarbeiter derselben Firma nominiert werden und der Firmenname bei der Anmeldung bekannt gegeben werden. Gewertet werden die 3 schnellsten Firmenstaffeln in den Klassen männlich, weiblich und mixed.

Im Anschluss an die Bewerbe findet die große Siegerehrung auf der Eventbühne am Hauptplatz statt, wo die Gewinnerinnen und Gewinner aller Klassen mit Pokalen ausgezeichnet werden.

Alle Anmelde-Infos auf www.rosenarcadelauf.at unter „Allgemeine Information“.