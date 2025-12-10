145 Jahre Kunststopferei

Die traditionsreiche Kunststopfereid— gegründet im Jahr 1880 — erhielt kürzlich eine Urkunde im Rahmen einer offiziellen Übergabe. Die Urkunde überreichten Frau in der Wirtschaft (FIW) Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner sowie die Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller.

Die Kunststopferei wird heute in vierter Generation von Sylvia Dostal geführt; seit 2024 befindet sich der Standort der Werkstatt in der Franz-Skribany-Gasse in Mödling.

In ihrer Würdigung betonten Dorner und Lautermüller die Bedeutung des Betriebs für regionales Handwerk und Nachhaltigkeit: Die Kunststopferei steht für detailorientiertes, handwerkliches Reparieren hochwertiger Textilien — ein Beitrag gegen Wegwerfmentalität und Ausdruck handwerklicher Kontinuität. Die Urkundenübergabe erfolgte als Anerkennung für die langjährige Handwerkstradition und den Fortbestand eines Betriebes, der seit 145 Jahren Qualität, Beständigkeit und handwerkliches Können verbindet.