15 Jahr-Firmenjubiläum von Silvia Pollak-Rausch

Seit nunmehr 15-Jahren kümmert sich Silvia Pollak-Rausch um die fachgemäße Fußpflege ihrer Kundinnen und Kunden. Anlässlich dieses Jubiläums lud die Unternehmerin Kundinnen und Kunden sowie Vertreter der Wirtschaftskammer und der Stadtgemeinde in ihren geschmackvoll eingerichteten Salon in Weitra ein.

Pollak-Rausch hat ein profundes Fachwissen und steht allen mit Rat und Tat für zahlreiche Probleme rund um die „Füße“ zur Seite. Mit ihrer netten und freundlichen Kundenberatung und ihrer fachlichen Kompetenz konnte sie sich über die letzten 15 Jahre einen großen Stammkundenstock aus dem Bezirk Gmünd und auch aus der Umgebung aufbauen.

Zu Beginn ihrer Selbständigkeit war Pollak-Rausch noch mobil unterwegs und danach einige Jahre im Hotel Goldener Stern in Gmünd tätig, wo sie vom Ehepaar Siller einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt bekam. Seit nunmehr sechs Jahren betreibt sie am Sparkasseplatz in Weitra ihren so beliebten Fußpflegesalon.

Kosmetikerin Patrizia Adler sorgt an diesem Standort für ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis durch ihre individuellen Kosmetik- und Schönheitspflegebehandlungen. Durch die Bündelung beider Kompetenzen an einem Standort entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept, das Entspannung, Pflege und Ästhetik ideal miteinander verbindet. Kundinnen und Kunden profitieren von kurzen Wegen, abgestimmten Behandlungen und einem umfassenden Angebot für Körper und Wohlbefinden – alles aus einer Hand. Von Seiten der Wirtschaftskammer Gmünd gratulierten Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger der sympathischen Unternehmerin Silvia Pollak Rauch mit einer Jubiläumsurkunde und wünschten ihr für die Zukunft weiterhin alles Gute und viel Erfolg.