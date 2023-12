15 Jahr Hair & More in Retz

Am 1.12.2008 eröffnete Friseurmeisterin Barbara Schweiger ihren Salon in Retz. 15 Jahre später feierte das Unternehmen nun seinen 15-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat sich viel getan. So wurde der Standort gewechselt und ein stylischer neuer Salon am Hauptplatz in Retz entstand.

Die Unternehmerin, die auch schon 16 Lehrlinge ausgebildete, hat aber schon wieder neue Pläne: Ein weiterer Raum wird dazu genommen und damit der Geschäftsbereich nochmals vergrößert. In diesem Raum haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit um einen Silent Cut, Sugaring und Maniküre mit Shellac Lackierung in Anspruch zu nehmen. Es wird zusätzliches Service wie Kopfwäsche mit Shiatsu Massage und spezielles Getränkeangebot geben.

Besonders hervorzuheben ist das Brautservice, welches ab April 2024 im HAiR & MORE Premium Bereich buchbar sein wird: Ungestört mit den besten Freundinnen und Familie die Vorbereitung auf den schönsten Tag zu erleben.

Barbara Schweiger bedankte sich bei all ihren Kundinnen und Kunden und vor allem bei ihrem Team. „Alleine hätte ich das nicht geschafft! Mein Team ist immer bei all meinen Visionen und Ideen hinter mir gestanden und hat mir geholfen diese zu verwirklichen.

Drei Mitarbeiterinnen, die von Anfang an mir dabei waren, wurden besonders vor den Vorhang geholt, nämlich Frau Martina Richter, Bettina Ohnesorgen und Lisa Haas. Diesen Mitarbeiterinnen überreichten AK Hollabrunn Bezirksstellenleiter Martin Feigl und WK-Bezirksstellenleiter Julius Gelles seitens der Wirtschaftskammer jeweils die Ehrenurkunde für 15 Jahre.